На Северном флоте состоялись женские военизированные эстафеты

В комплексных военизированных эстафетах по плаванию и лыжным гонкам приняли участие четыре женские команды, представляющие объединения и соединения Северного флота: «Гроза» - армия ВВС и ПВО, «Армата» - армейский корпус, «Ресурс» - Центр материально-технического обеспечения и «Ракета» - Кольское соединения ПВО.

В плавательном бассейне спортивного комплекса флота в Североморске эстафета проводилась в четырёх дисциплинах: плавание на дистанции 100 метров брасом, вольным стилем, на спине и 50 метров в военной форме одежды.

На стадионе Центра морской и физической подготовки состоялась женская военизированная лыжная эстафета. Девушки бежали по 1600 метров , передавая друг другу «эстафетную палочку». Участницы чётной очереди проходили дистанцию с массогабаритным макетом автомата Калашникова за спиной.

Как сообщает пресс-служба СФ, первое место в плавании завоевали представительницы «Грозы», второе - «Арматы», третье - «Ресурса». По результатам лыжной эстафеты победу одержали спортсменки из армейского корпуса, а серебряные медали получили лыжницы из команды «Ресурс». Последнее призовое место досталось девушкам из армии ВВС и ПВО. Помимо медалей победители и призёры получили поздравления с женским праздником и цветы.