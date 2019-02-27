На Северном флоте состоялось комплексное учение по борьбе за живучесть надводного корабля в базе

Вчера на Северном флоте состоялось комплексное учение по борьбе за живучесть надводного корабля стоящего у пирса в базе. Учение проводилось по варианту борьбы с условным пожаром на большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков» во взаимодействии с Главным управлением МЧС по Мурманской области.

В учении были задействованы аварийные партии БПК «Вице-адмирал Кулаков», аварийные партии кораблей, стоящих в главной базе Северного флота, а также пожарные расчёты МЧС.

Как сообщает пресс-служба СФ, учение проводилось с целью отработки организации межведомственного взаимодействия при возникновении чрезвычайной ситуации и тренировки личного состава противопожарных расчётов кораблей Северного флота.