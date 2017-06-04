На Северном флоте состоялось награждение победителей и призёров чемпионата по офицерскому троеборью

На стадионе ЦСКА в главной базе Северного флота – Североморске – состоялось награждение победителей и призёров чемпионата офицерского троеборья. В соревнованиях принимали участие сборные объединений и соединений СФ.

Первое место в командном зачёте завоевала команда «Грозы» (объединение Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ), второе – «Тайфун» (подводные силы), третье – «Альбатрос» (Кольская флотилия разнородных сил).

Команда-победитель награждена переходящим Кубком командующего Северным флотом, а лучшим троеборцам в личном зачете вручены медали и грамоты.

Троеборье включало три вида состязаний: стрельба из 9-мм пистолета Макарова, легкоатлетический кросс на 1, 2 и 3 км и плавание на дистанции 100, 200 и 300 м на время.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, участники чемпионата, в которым было как командное, так и личное первенство, выступали в трех возрастных группах с соответствующими нормативами: до 30 лет, до 40 лет и старше. Для выполнения упражнения участникам предоставлялась всего 1 попытка. Победитель определялся по наибольшей сумме очков.