На Северном флоте состоялось открытие флотского чемпионата по армейскому рукопашному бою

В спортивном комплексе «Олимпийский» в Североморске под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова вчера состоялось торжественное открытие флотского чемпионата по армейскому рукопашному бою.

Командующий Северным флотом поздравил спортсменов с началом чемпионата и пожелал участникам победы в честной борьбе.

В соревнованиях будут участвовать 10 команд объединений, соединений, частей и организаций Северного флота, Минобороны и других силовых структур, дислоцирующихся в Мурманской области.

Участники чемпионата будут соревноваться в 7 весовых категориях. Отбор сильнейших будет проводится по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения.

Как сообщает пресс-служба СФ, из победителей и призеров чемпионата Северного флота по армейскому рукопашному бою будет сформирована команда, которой предстоит защищать честь СФ на соревнованиях Военно-Морского Флота и Вооруженных сил России.