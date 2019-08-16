На Северном флоте состоялось специальное учение по организации материально-технического обеспечения сил и войск флота в полевых условиях. Учение прошло под руководством начальника штаба материально-технического обеспечения Северного флота генерал-майора Алексея Кияшко. Практические действия подразделений МТО на отдельных этапах учения проинспектировал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

В ходе учения были отработаны вопросы восстановления прерванного движения через водную преграду в условиях Крайнего Севера и подвоза материальных средств для обеспечения действий группировки сухопутных и береговых войск. Специалисты авиационно-технической базы выполнили подготовку авиационных средств поражения и крепление их на истребители-бомбардировщики.

Личный состав отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота выполнил стокилометровый марш из пункта постоянной дислокации и развернул сборный пункт повреждённых машин. В полевых условиях за три дня военнослужащие отработали комплекс мероприятий по эвакуации из мест ведения условных боевых действий, приёму, обследованию и ремонту повреждённой военной техники. На полевом пункте был проведён текущий ремонт колёсной и гусеничной бронетехники мотострелкового соединения и бригады морской пехоты, а также артиллерийских орудий. В общей сложности военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона вернули в строй более 10 единиц боевой техники, в том числе танки Т-80 и бронетранспортёры БТР-80.

Как сообщает пресс-служба СФ, в специальном учении по организации материально-технического обеспечения сил и войск Северного флота было задействовано около 1000 военнослужащих и гражданского персонала подразделений и частей материально-технического обеспечения, соединений армейского корпуса и армии ВВС и ПВО, а также свыше 250 единиц вооружения и военной техники.