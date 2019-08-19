На Северном флоте состоялся чемпионат по армейскому гиревому рывку

В спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота - Североморска прошёл ежегодный флотский чемпионат по армейскому гиревому рывку. В соревнованиях приняли участие 9 команд от основных объединений и соединений. Соревнования проводились в пяти весовых категориях: до 65, 75, 85,95 и свыше 95 килограммов . Спортсмены были разделены на 3 возрастные группы: до 30 лет, с 30 до 40 лет и старше 40 лет.

Всего в состязаниях приняли участие более 50 военнослужащих различных категорий, от рядовых до офицеров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, лучший результат показал Андрей Шепурев из команды дивизии ракетных кораблей «Ураган». Он поднял гирю 283 раза и стал чемпионом в весовой категории от 85 до 95 килограммов . В командном первенстве сильнее всех оказалась команда объединения ВВС и ПВО «Гроза» её представители чаще других поднимались на пьедестал почёта, а пятеро из них стали чемпионами.

Второе место среди объединений Северного флота заняла сборная армейского корпуса «Армата», а на третьем месте оказалась команда Кольской флотилии разнородных сил. Среди соединений в общекомандном зачёте на первое место вырвалась сборная морских лётчиков «Авиатор» немного опередив моряков-ракетчиков из команды «Ураган». Замкнула тройку лидеров команда отдельной мотострелковой бригады «Пехотинец».

Поздравил спортсменов от имени командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева и вручил награды победителям и призёрам заместитель начальника штаба Северного флота капитан 1 ранга Павел Шульга.

Гиревой рывок – одна из дисциплин классического двоеборья в гиревом спорте. Принцип прост: участник поднимает снаряд, качает гирю назад между ног и вырывает её над головой одним движением. Приставка «армейский» вносит в соревнования некоторые коррективы. Например, все участники должны выступать исключительно в военной форме. Также разрешено неограниченное количество смены рук. На выполнение упражнения дается двенадцать минут, при этом используются снаряды трёх весов: 16, 24 и 32 килограмма. От их выбора зависит подсчет засчитанных рывков.