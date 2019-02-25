На Северном флоте состоялся чемпионат по греко-римской борьбе на кубок командующего флотом

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморске состоялся чемпионат по греко-римской борьбе на кубок командующего Северным флотом. В мероприятии приняли участие 5 команд, представляющих объединения и соединения Северного флота. Борцы соревновались в командном зачёте в десяти весовых категориях от 55 до 130 килограммов .

По итогам состязания победителем стала сборная «Армата» армейского корпуса, «серебро» завоевала команда «Гроза» объединения ВВС и ПВО, а бронзовые награды достались «Урагану» дивизии ракетных кораблей.

Почётным гостем чемпионата стал первый заместитель военного прокурора Северного флота, полковник юстиции Заур-Бек Ахмедов.

Закрывая чемпионат по греко-римской борьбе, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов пожелал участникам соревнований стремиться к победам, достигая более высоких спортивных результатов.

Как сообщает, пресс-служба СФ, греко-римской борьбой военнослужащие СФ активно начали заниматься с 1974 года. На СФ были подготовлены более 100 мастеров спорта, один мастер спорта международного класса. Например, мичман Александр Русанов стал двукратным обладателем кубка Европы по классической борьбе в 1977 и 1979 годах.

Греко-римская борьба — вид единоборства, в котором спортсмен должен с помощью определённого арсенала технических действий (приёмов) вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру. В ней, в отличие от вольной борьбы, запрещены технические действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног руками.