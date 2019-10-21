На Северном флоте состоялся чемпионат по радиоспорту

На Северном флоте в центре связи прошел чемпионат по радиоспорту посвященный 100-летию образования войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации. Торжественное закрытие чемпионата и церемонию награждения победителей провел начальник связи Северного флота контр-адмирал Андрей Герасимов. Он поблагодарил участников за проявленную волю к победе, вручил победителям и призёрам медали и грамоты.

В чемпионате приняли участие 70 военнослужащих, из состава соединений и частей Кольской флотилии разнородных сил, армии ВВС и ПВО, армейского корпуса, подразделений и частей связи Северного флота. Всего участвовало 15 команд.

Как сообщает пресс-служба СФ, соревнования проводилось по скоростному приёму на слух и передаче буквенных и цифровых текстов с помощью телеграфного ключа и датчика кода Морзе.

В ходе радиоэстафеты, которая стала ещё одним видом состязаний связистов, участники последовательно принимали и передавали буквенные и цифровые радиограммы между членами команды.

В командном зачёте первое место заняли связисты центра связи Северного флота, второе заняла команда центра связи армии ВВС и ПВО, третье место досталось команде радиотехнического полка дивизии ПВО.

В индивидуальном зачете лучшим связистом признана сержант Мария Зиныч, представляющая узел связи армии ВВС и ПВО.