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Мурманская область. Арктика27.01.20 13:31

На Северном флоте состоялся чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

В гарнизонах Северного флота Североморске и Гаджиево состоялся чемпионат по зимнему офицерскому троеборью. Он продолжался в течение двух дней. Состязания по плаванию прошли в североморском бассейне, а по лыжным гонкам и стрельбе - на спортивной базе подводных сил.

В соревнованиях приняли участие 10 команд, представляющих объединения, соединения и воинские части Северного флота. Команды были разбиты на две группы. В первую вошли сборные объединений, во вторую – соединений и отдельных частей.

Участники чемпионата были разделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 40 лет, и старше 40 лет. Каждой возрастной группе были определены соответствующие нормативы в трех военно-прикладных видах спорта.

Первая возрастная группа состязалась в стрельбе по мишени из пистолета Макарова выполнив норматив ПМ № 3, в лыжной гонке на 10 км и плавании на 300 м; вторая - в выполнении упражнения стрельб ПМ № 2, в лыжной гонке на 5 км. и плавании на 200 м; третья — в выполнении упражнения стрельб ПМ №1, в лыжной гонке на 3  км и плавании на 100 м соответственно.

Соревнования проводились как в командном, так и личном первенстве. Для выполнения каждого упражнения участникам предоставлялась всего одна попытка. Победитель определялся по наибольшей сумме очков, полученных за показанные результаты в каждом упражнении троеборья.

Как сообщает пресс-служба СФ,  25 спортсменов выполнили нормативы для присвоения спортивных разрядов по военно-спортивному многоборью. 12 спортсменов достигли уровня 1 разряда, один сдал на 2 разряд и пятеро - на третий. Один военнослужащий – капитан Роман Тулин - выполнил норму мастера спорта.

В первой группе среди команд объединений первое место заняла «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота. Сильнейшей сборной среди соединений флота оказалась команда тыла - «Ресурс». Лучшим троеборцам в личном зачете вручены медали и грамоты.

Победители флотского первенства примут участие в чемпионате ВМФ по зимнему офицерскому троеборью.

 

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