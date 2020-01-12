На Северном флоте состоялся новогодний турнир по мини-футболу среди военнослужащих Североморского гарнизона
В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» Североморска состоялся открытый новогодний турнир по мини-футболу. В турнире приняли участие военнослужащие воинских частей связи, материально-технического обеспечения и беспилотной летательной авиации местного гарнизона.
В соревнованиях приняли участие 16 футбольных команд, в состав которых так же вошли члены семей военнослужащих. Всего было проведено более 40 футбольных матчей.
Как сообщает пресс-служба СФ, чемпионами новогоднего турнира стала команда управления беспилотной летательной авиации. Серебряными призерами турнира стала команда центра связи, бронзовыми – команда центра материально-технического обеспечения.
Лучшим нападающим соревнования признан представитель беспилотной авиации младший сержант Андрей Свиридов, лучшим вратарём – член семьи военнослужащего центра материально-технического обеспечения Тимофей Десятник.