На Северном флоте состоялся турнир по «русскому жиму»
В спорткомплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморска– состоялся турнир по «русскому жиму» на кубок начальника морской инженерной службы объединения. В соревнованиях приняли участие военнослужащие отдельного морского инженерного полка, инженерных подразделений бригады морской пехоты, армии ВВС и ПВО и армейского корпуса.
«Русский жим» - это разновидность силового спорта (пауэрлифтинга), когда атлет, лёжа на спине, осуществляет жим штанги фиксированного веса наибольшее количество повторений. Спортсмены поднимали фиксированный вес штанги максимальное количество раз. Жюри оценивало победителей в личном и командном зачете.
При весе штанги в
Наибольшее число повторений при весе штанги
Штангу весом
По итогам турнира общекомандное первое место и кубок начальника морской инженерной службы заняла команда отдельного морского инженерного полка Северного флота. Вторыми стали военные инженеры армии ВВС и ПВО. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы.
Как сообщает пресс-служба СФ, награждение победителей и призёров провёл начальник морской инженерной службы полковник Александр Худолей. Он поздравил подчинённых с успехами в спорте, отметив силу и выносливость всех участников соревнований.