На Северном флоте состоялся турнир по «русскому жиму»

В спорткомплексе «Старт» главной базы Северного флота – Североморска­– состоялся турнир по «русскому жиму» на кубок начальника морской инженерной службы объединения. В соревнованиях приняли участие военнослужащие отдельного морского инженерного полка, инженерных подразделений бригады морской пехоты, армии ВВС и ПВО и армейского корпуса.

«Русский жим» - это разновидность силового спорта (пауэрлифтинга), когда атлет, лёжа на спине, осуществляет жим штанги фиксированного веса наибольшее количество повторений. Спортсмены поднимали фиксированный вес штанги максимальное количество раз. Жюри оценивало победителей в личном и командном зачете.

При весе штанги в 55 килограммов наибольшее число повторений – 96 раз – выполнил младший сержант Евгений Смирнов. Второй результат у капитана Александра Курлаева. Третьим в этой категории стал сержант Валерий Якупов.

Наибольшее число повторений при весе штанги 75 килограммов – 56 раз – сделал сержант Вадим Котов. Вторым стал старший матрос Виктор Жеребцов. Третье место в этой категории занял подполковник Максим Свистунов.

Штангу весом 100 килограммов капитан Александр Бохонович поднял 39 раз, заняв первое место. Старшина Михаил Соловьев стал в этой категории вторым, а сержант Вадим Котов занял третье место.

По итогам турнира общекомандное первое место и кубок начальника морской инженерной службы заняла команда отдельного морского инженерного полка Северного флота. Вторыми стали военные инженеры армии ВВС и ПВО. Замкнули тройку лидеров морские пехотинцы.

Как сообщает пресс-служба СФ, награждение победителей и призёров провёл начальник морской инженерной службы полковник Александр Худолей. Он поздравил подчинённых с успехами в спорте, отметив силу и выносливость всех участников соревнований.