На Северном флоте состоятся очередные матчи в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги

Воины-североморцы снова выйдут на лёд. В субботу и воскресенье на хоккейных кортах гарнизонов Северного флота состоятся очередные матчи между командами Северной военной хоккейной лиги в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги.

В дивизионе «Лига Надежды» 16 февраля в Североморске пройдут две встречи хоккейных команд. «К-21» штаба и управления Северного флота встретится на льду с командой «Медведи» соединения подводных лодок, а «Ракета» Кольского соединения ПВО сразится с хоккеистами «Бастиона» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.

Команда «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения, в поселке Кильдинстрой Мурманской области, примет хоккейную команду тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

На домашней ледовой площадке в поселке Печенга Мурманской области команда мотострелкового соединения «Штурм» сразится со сборной управления поисковых и аварийно-спасательных «Спасатель».

17 февраля в Североморске сыграют команды «К-21» и «Армата» армейского корпуса. На ледовой площадке в Полярном «Бастион» примет команду «Альфа».

«Медведи» у себя дома, в городе Заозерске, проведут матч с хоккеистами из команды «Армеец». В Печенге «Штурм» примет «Ракету» Кольского соединения ПВО.

В дивизионе «Лига Мечты» 16 февраля в Мурманске команда пограничников «Полярная звезда» встретится с военными моряками «Авианосца».

Команда «Арктика» арктической бригады в поселке Алакуртти сыграет с «Грозой» объединения ВВС и ПВО. Команды «Тайфун» подводных сил и «Спутник» морской пехоты проведут хоккейный матч в поселке Видяево.

На ледовой площадке в городе Снежногорске сборная центра материально-технического обеспечения «Торос» сразится со «Шквалом» бригады противолодочных кораблей.

17 февраля команда «Спутник» в своём гарнизоне примет «Арктику». В Мурманске «Полярная звезда» встретится с «Палубником».

Команды «Торос» и «Авианосец» проведут хоккейный матч в Снежногорске.