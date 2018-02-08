На Северном флоте совершенствуется тактика применения ракетного и артиллерийского оружия

Сегодня в главной базе Северного флота городе Североморске начался ежегодный учебный сбор командиров объединений, соединений, кораблей и подводных лодок по ракетной и артиллерийской подготовке.

Он проходит под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова и нацелен на обучение командования объединений и соединений, командиров кораблей организации подготовки боевых расчётов к применению ракетно-артиллерийского вооружения.

В ходе сбора участникам предстоит выработать единые подходы к тактике применения ракетного оружия и артиллерии в различных условиях обстановки, обсудить направления её совершенствования и организацию подготовки корабельных боевых расчетов.

На сборе также будет проведен анализ ракетно-артиллерийской подготовки и опыта эксплуатации и применения ракетно-артиллерийского вооружения на надводных кораблях и подводных лодках за последние пять лет.

Сбор пройдёт в два этапа. Первый посвящен применению зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов на Северном флоте. В рамках данного этапа планируется проведение целого ряда практических мероприятий с боевыми расчётами надводных кораблей.

Второй – применению и эксплуатации комплексов ударного ракетного оружия. Данный этап будет проведен на базе подводных сил Северного флота в гарнизоне Гаджиево.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в процессе проведения мероприятия состоятся состязания корабельных боевых расчётов на приз командующего Северным флотом по различным вариантам применения ракетного оружия и артиллерии, а также ряд теоретических и практических конкурсов на определение лучшего специалиста по ракетно-артиллерийской подготовке.