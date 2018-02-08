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Мурманская область. Арктика08.02.18 15:34

На Северном флоте совершенствуется тактика применения ракетного и артиллерийского оружия

Сегодня в главной базе Северного флота городе Североморске начался ежегодный учебный сбор командиров объединений, соединений, кораблей и подводных лодок по ракетной и артиллерийской подготовке.

Он проходит под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова  и нацелен на обучение командования объединений и соединений,  командиров кораблей организации подготовки боевых расчётов  к применению  ракетно-артиллерийского вооружения.

В ходе сбора участникам  предстоит выработать единые подходы к тактике применения ракетного оружия и артиллерии в различных условиях обстановки, обсудить направления её совершенствования    и   организацию подготовки корабельных боевых расчетов.

На сборе также будет проведен анализ ракетно-артиллерийской подготовки и опыта эксплуатации и применения ракетно-артиллерийского вооружения на надводных кораблях и подводных лодках за последние пять лет.

Сбор пройдёт в два этапа. Первый посвящен применению зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов на Северном флоте. В рамках данного этапа планируется проведение целого ряда практических мероприятий с боевыми расчётами надводных кораблей.

Второй – применению и эксплуатации комплексов ударного ракетного оружия. Данный этап будет проведен на базе подводных сил Северного флота в гарнизоне Гаджиево.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в процессе проведения мероприятия состоятся состязания корабельных боевых расчётов на приз командующего Северным флотом по различным вариантам применения ракетного оружия и артиллерии, а также ряд теоретических и практических конкурсов на определение лучшего специалиста по ракетно-артиллерийской подготовке.

 

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