На Северном флоте создан один из трёх армейских корпусов береговых войск РФ

Береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов: три корпуса уже сформировано на Северном, Балтийском и Черноморском флотах. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на правительственном часе в Совете Федерации.

- В целях повышения эффективности управления Береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов. Уже сформировано три армейских корпуса - на Северном, Балтийском и Черноморском флотах», - сказал Сергей Шойгу.

По его словам, в настоящее время оснащенность флота современными образцами вооружения и техники составляет 47%. «Такой же показатель достигнут в Воздушно-десантных войсках. Только за последний год они получили 188 новых и модернизированных боевых бронированных машин2, - сказал министр обороны.