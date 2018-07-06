На Северном флоте стартовал чемпионат по гребно-парусному двоеборью и гребле на ялах

Сегодня в акватории гидроаэродрома армии ВВС и ПВО Северного флота в губе Грязная Кольского залива стартовал чемпионат Северного флота по гребно-парусному двоеборью и гребле на ялах.

Открыл чемпионат командующий СФ адмирал Николай Евменов, который отметил, что зарождение гребно-парусного спорта на Северном флоте произошло в далёком 1935 году, когда моряки совершили шлюпочный переход из Мурманска в Ленинград. Первая крейсерская гонка из главной базы флота — Полярного — в пункт базирования крупных надводных кораблей Ваенга состоялась уже после Великой Отечественной войны — в 1947 году и постепенно вошла в традицию.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в чемпионате примут участие 11 команд из основных объединений, соединений, авиационных и береговых частей СФ.

Первым состязанием станет гребля на шестивёсельных шлюпках Ял-6. Всего будет проведено две таких гонки на дистанции 2 тыс. метров.

Затем пройдёт гребно-парусное двоеборье, которое включает в себя шлюпочную гонку на вёслах и под парусом. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 22 кабельтовых или около 4 тыс. метров.

Соревнования по гребно-парусному спорту проводятся на Северном флоте регулярно. В минувшие выходные в Кольском заливе прошла традиционная крейсерская шлюпочная гонка на дистанцию девять морских миль, соединяющая историческую и современную столицы СФ — города Полярный и Североморск. В шлюпочной гонке победила команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.