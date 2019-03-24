На Северном флоте стартовал Чемпионат по лыжному спорту

В Североморске вчера стартовал Чемпионат Северного флота по лыжному спорту. Открытие чемпионата состоялось в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» города и прошло под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Виктора Соколова.

Заместитель командующего Северным флотом отметил, что лыжный спорт традиционно пользуется популярностью среди военнослужащих, проходящих службу в Заполярье. Он также напомнил, что в данном виде спорта многие военнослужащие Северного флота добились значительных достижений. В их числе - неоднократный победитель и призёр Чемпионатов Северного флота и ВМФ старший матрос контрактной службы Григорий Десятник, многократный Чемпион России, призер Чемпионатов мира и Европы капитан 3 ранга Сергей Рожков, Заслуженный мастер спорта России, двукратный вице-чемпион Олимпийских игр в эстафете Валерий Кириенко, неоднократный победитель и призер чемпионатов Северного флота и ВМФ мастер спорта России мичман Анатолий Зубов.

Вице-адмирал Виктор Соколов пожелал всем участникам удачи и воли к победе.

Как сообщает пресс-служба СФ, в программе чемпионата индивидуальная гонка на 10 километров , командная эстафета на дистанциях 3 и 5 километров , лыжный марш бросок на 5 километров с автоматом.

Всего в чемпионате участвуют более 100 спортсменов из четырнадцати команд объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления флота.