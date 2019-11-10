На Северном флоте стартовал чемпионат по волейболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» Североморска в субботу был торжественно открыт Чемпионат Северного флота по волейболу. В церемонии открытия приняли участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов, представители командования объединений и соединений Северного флота и конечно же волейболисты из одиннадцать команд.

Открывая чемпионат, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Виктор Соколов пожелал участникам интересной и честной игры.

В нынешнем Чемпионате Северного флота на волейбольных площадках в Североморске и Полярном в течение пяти дней пройдет более 30 игр в двух дивизионах.

В первом дивизионе представлены объединения и соединения флотского подчинения. Дебютирует команда регионального управления военной полиции по Северному флоту.

Во втором дивизионе представлены соединения Северного флота и органы военного управления. Команды соединений и частей противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил, армии ВВС и ПВО, армейского корпуса и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, победителям и призерам в каждом дивизионе будут вручены кубки и медали, а переходящий кубок Командующего Северным флотом по волейболу достанется лучшей команде наиболее сильного - первого дивизиона.

В настоящее время флотские волейболисты являются сильнейшими в Мурманской области. Они всегда достойно выступают и на межрегиональных состязаниях. С 2012 года североморцы неизменно побеждают в соревнованиях на Кубок «Победы». В 2015 году они стали вице-чемпионами, а в 2017 и 2019 году - чемпионами первенства России в первой лиги Северо-Западного федерального округа.