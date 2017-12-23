На Северном флоте стартовал новогодний турнир по хоккею с шайбой

Сегодня на стадионе Североморска под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова состоялось торжественное открытие первого новогоднего турнира в истории Северной военной хоккейной лиги, в которую вошли 19 команд соединений, частей и организаций Северного флота, Минобороны и других силовых структур, дислоцирующихся в Мурманской области.

После открытия прошёл первый матч. На льду встретились команды второго дивизиона: сборная подводников «Тайфун» из Гаджиева и «Бастион» ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил. Игра окончилась со счётом 8:3 в пользу «Тайфуна».

После матча командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил капитанам команд традиционные пироги.

Завтра, в воскресенье 24 декабря в 12 часов пройдут встречи сразу 8 команд на четырёх хоккейных площадках. На центральном североморском стадионе сыграют «К-21» штаба Северного флота и «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ. В гарнизоне авиаторов Североморск-3 встретятся «Палубник» и «Пётр Великий». В посёлке Алакуртти клюшки скрестят хоккеисты «Арктики» и «Армейца». На улице Полярной пройдёт матч между победителем сегодняшней встречи «Штурм» - «Альфа» и ещё одной североморской командой – «Шквал».

Вечером 25 декабря в Полярном действующий чемпион – команда первого дивизиона «Альбатрос» примет «Торос», а 26 декабря в Мурманском спортивном центре «Авангард» «Ракета» сыграет с «Полярной звездой»

Как сообщает пресс-служба Северного флота, остальные игры будут проходить 29 и 30 декабря, а также 2 и 3 января по результатам состоявшихся матчей. Финал и закрытие новогоднего турнира планируется в четверг 4 января на североморском стадионе.