Мурманская область. Арктика12.12.17 21:30
В соответствии с указом президента Российской Федерации от 12 декабря
2017 г. № 592 командующему Северным флотом Николаю Евменову присвоено звание адмирал.
На Северном флоте свой адмирал!
В соответствии с указом президента Российской Федерации от 12 декабря
Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, коллективы Совета депутатов флотской столицы и администрации ЗАТО поздравили Николая Анатольевича с присвоением очередного воинского звания. Желают крепкого флотского здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо страны.
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