На Северном флоте свой адмирал!

Видно ведь, что Юлия несколько не от мира сего, что вы из её больного воображения слона лепите. Хотите остренького, сходите поговрите со стариками в социальном приюте Мурманска. Историй забавных будет

NikoljG

А в городе других тем нет, кроме собачьих? Ведь у нас любителей кабысдохов мало. Показали бы как дворники тротуары очищают, а то ходить опасно во дворах. Сделайте репортаж о чистоте на проспекте Л