На Северном флоте в дни МВТФ «Армия-2017» покажут возможности новейшей морской, воздушной и наземной техники

На Северном флоте завершена подготовка к международному военно-техническому форуму «Армия-2017», который пройдёт с 22 по 27 августа. Специально для этого в главной базе СФ - городе Североморске и в посёлке Сафоново развернуты сразу несколько информационно-демонстрационных кластеров.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Североморске на территории причального фронта соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ продемонстрируют военную наземную и воздушную технику, а также надводные корабли флота. Гости и участники форума увидят образцы вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса и соединения морской пехоты Северного флота, инженерной службы, службы радиоэлектронной борьбы, управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также посетят площадку ракетного и морского подводного оружия, средств тылового обеспечения и стрелкового оружия.

В гарнизоне авиаторов Сафоново для зрителей подготовлен информационно-демонстрационный кластер военной воздушной и исторической техники Северного флота. Здесь развёрнута историческая военная авиационная техника, историческая техника бронетанковых войск Советской армии и армий антигитлеровской коалиции времен Великой Отечественной войны. Экспозиция включит образцы, поднятые силами Северного флота с американского транспорта «Томас Дональдсон» и восстановленные флотскими специалистами.

Во дни форума на Северном флоте в новом формате пройдут динамические показы элементов материально-технического обеспечения сил флота. Будет продемонстрирован процесс восстановления технической готовности и пополнения запасов материальных средств кораблей, а также развертывание корабельных сил в акватории Кольского залива.

Помимо этого, на Приморской площади в Североморске и в посёлке Сафоново на территории Музея военно-воздушных сил готовы к развёртыванию пункты по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту на корабли и в береговые части СФ.