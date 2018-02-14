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Мурманская область. Арктика14.02.18 07:05

На Северном флоте в рамках трехдневного сбора обсуждают новые способы применения морского подводного оружия

В штабе Северного флота начался трёхдневный сбор по боевому и практическому применению торпедного, минного, противоминного и противолодочного оружия, а также средств радиоэлектронной борьбы. В нём принимают участие командующие объединениями флота, командиры соединений, флагманские специалисты, командиры надводных кораблей и подводных лодок, частей противолодочной авиации, а также представители промышленности и профессорско-преподавательского состава учебных центров ВМФ России.

Участников сбора приветствовал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он подчеркнул важность проводимого мероприятия и отметил, что по итогам прошлого года в ряде направлений североморцы стали лучшими в ВМФ России по минно-торпедной и противолодочной подготовке, в том числе с применением авиации.

Участники сбора ознакомятся с новыми и перспективными образцами оружия, проведут разбор боевых упражнений, выполненных в ходе прошлогодних морских учений. Также будет проведен анализ обеспеченности сил флота морским подводным оружием и его применения в различных условиях обстановки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на завершающем этапе учебного сбора планируется провести конкурсы корабельных боевых расчетов подводных лодок и корабельных противолодочных расчетов надводных кораблей на лучшее решение по применению морского подводного оружия с выполнением упражнений на тренажерных комплексах учебных центров подводных и надводных сил Северного флота.

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