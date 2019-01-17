На Северном флоте военная автоинспекция и нахимовцы провели акцию «Грамотный пешеход»

В рамках конкурса «Акция моей жизни», организованного Главным управлением военной полиции Министерством обороны Российской Федерации, воспитанники Нахимовского военно-морского училища в Мурманске совместно с сотрудниками 253-й военной автомобильной инспекции провели акцию «Грамотный пешеход», направленную на пропаганду безопасности дорожного движения.

Сотрудниками ВАИ был организован мастер-класс по изготовлению светоотражающих фликеров. Нахимовцы в свою очередь разработали оригинальные дорожные знаки, которые должны напоминать пешеходам о правильном поведении при переходе проезжей части.

На улицах Мурманска ребята вручали прохожим светоотражающие фликеры и напоминали о важности соблюдения правил дорожного движения.

Также для нахимовцев 1 курса была организована познавательная игра

«На улицах большого города».