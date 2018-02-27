На Северном флоте военная полиция получила новый спецтранспорт

Подразделения управления военной полиции по Северному флоту получили новые специальные автомобили. Торжественная передача автомобильной техники прошла в главной базе флота - Северморске на территории военной комендатуры гарнизона. Государственные регистрационные знаки и ключи от автомобилей вручил подчинённым заместитель начальника управления военной полиции по Северному флоту капитан 1 ранга Александр Еламков.

В рамках государственного оборонного заказа военные полицейские получили 10 специальных автомобилей патрульной службы УАЗ-3163-015 «Патриот» и одну спецмашину УАЗ-3962-21, предназначенную для конвоирования военнослужащих-правонарушителей. Специальная техника была передана в комендатуры Североморска, Оленегорска, Полярного, Гаджиево, Печенги, Видяево и Алакуртти.

Автомобили «УАЗ-Патриот» военной полиции снабжены отсеком для перевозки двоих задержанных. Небольшая камера запирается на три замка. При несанкционированных попытках открыть дверь камеры или внутреннего люка в кабине водителя срабатывает сигнализация.

Спецмашина УАЗ-3962-21 может быть использована для перевозки военнослужащих в суд, к местам производства следственных и других процессуальных действий или на медицинское освидетельствование. Кабина автомобиля снабжена четырьмя одиночными камерами для размещения осужденных или подозреваемых, а также специальными местами для конвоя.