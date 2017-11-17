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Мурманская область. Арктика17.11.17 12:50

На Северном флоте военное судно спасло севших на мель рыбаков

ЧП произошло вечером 16 ноября в районе мыса Бакланий на выходе из Кольского залива. Там в результате потери рулевого управления сел на мель маломерный рыболовный траулер МРТК «М-0440».

Рыбаки подали сигнал бедствия и информация о ЧП была передана Мурманским спасательным координационным центром в региональный центр управления Северного флота.

Далее по приказу командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова была немедленно организована поисково-спасательная операция, дежурные силы флота приведены в повышенную готовность.

Ближайшим судном, способным близко подойти к потерпевшему бедствие траулеру, и безопасно маневрировать у скального берега оказался буксир РБ-108 Кольской флотилии СФ.

Буксир подошёл к терпящему бедствию траулеру и эвакуировал всю команду - 9 рыбаков. Уже в 22 часа 40 минут спасенные были доставлены в главную базу Кольской флотилии разнородных сил Северного флота - город Полярный.

Никто из рыбаков не пострадал.

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