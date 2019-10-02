На Северном флоте юнармейцы примут участие в брейн-ринге, посвященном 75-летию освобождения в Заполярье

В Североморске военно-политический отдел Северного флота совместно с Североморским музейно-выставочным комплексом проведут для юнармейцев исторический брейн-ринг посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В исторической викторине, которая состоится 6 октября в музее истории города и флота, примут участие 10 юнармейских команд, из различных гарнизонов Северного флота: Печенги, Заозерска, Гаджиево, Североморска и Мурманска. В состязаниях примут участие представители Североморского кадетского корпуса.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе брейн-ринга юные жители Заполярья посоревнуются в знаниях об истории родного края в годы Великой Отечественной войны, Петсамо-Киркинесской операции и операции по освобождению Норвегии, а также памятниках, посвященным событиям этого периода.

После проведения соревнования для юнармейцев будет проведена экскурсия в Военно-морском музее Северного флота.