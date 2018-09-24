На Северном флоте завершается подготовка к отопительному сезону

На Северном флоте подходит к завершению подготовка к предстоящему отопительному периоду 2018-2019 гг.

Всего на территории Северного флота расположено 256 военных городков, около 190 жилых домов, более 2800 зданий казарменно-жилищного фонда и 1000 коммунальных сооружений, а также более 2000 километров инженерных сетей.

Полностью подготовлены к зимним условиям эксплуатации более половины котельных и иных теплогенерирующих объектов. Практически на всех объектах проведен текущий ремонт, организовано пополнение запасов котельного топлива до нормативных показателей.

Большая часть военных городков, где проживают военнослужащие Северного флота и члены их семей, находятся в наиболее холодных субъектах северо-западного региона страны — Республике Коми, Ненецком автономном округе, а также Мурманской и Архангельской областях.

Готовность к зимнему периоду содержания объектов Минобороны России на территории Мурманской области оценивается на уровне свыше 96%. Недостающие объемы топлива будут завезены в последних числах сентября до начала отопительного сезона.

Результаты принимаемых мер по подготовке военных гарнизонов СФ к зимнему отопительному сезону позволяют прогнозировать их полную готовность к установленному сроку.

В рамках подготовки к отопительному сезону объектов Минобороны организовано тесное взаимодействие органов управления СФ с представителями исполнительной власти субъектов Российской Федерации.