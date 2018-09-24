Процесс рассмотрения законопроект о пенсионном законодательстве во втором чтении пройдёт спокойно – Татьяна Голикова«Росатом» «погружается» на дно Арктики
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.09.18 15:32

На Северном флоте завершается подготовка к отопительному сезону

На Северном флоте подходит к завершению подготовка к предстоящему отопительному периоду 2018-2019 гг.

Всего на территории Северного флота расположено 256 военных городков, около 190 жилых домов, более 2800 зданий казарменно-жилищного фонда и 1000 коммунальных сооружений, а также более 2000 километров инженерных сетей.

Полностью подготовлены к зимним условиям эксплуатации более половины котельных и иных теплогенерирующих объектов. Практически на всех объектах проведен текущий ремонт, организовано пополнение запасов котельного топлива до нормативных показателей.

Большая часть военных городков, где проживают военнослужащие Северного флота и члены их семей, находятся в наиболее холодных субъектах северо-западного региона страны — Республике Коми, Ненецком автономном округе, а также Мурманской и Архангельской областях.

Готовность к зимнему периоду содержания объектов Минобороны России на территории Мурманской области оценивается на уровне свыше 96%. Недостающие объемы топлива будут завезены в последних числах сентября до начала отопительного сезона.

Результаты принимаемых мер по подготовке военных гарнизонов СФ к зимнему отопительному сезону позволяют прогнозировать их полную готовность к установленному сроку.

В рамках подготовки к отопительному сезону объектов Минобороны организовано тесное взаимодействие органов управления СФ с представителями исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Игорь
24.09.18 21:55
как это все куцо выглядит! Убожество, равнодушие, неверие. Крым наш и новый пенсионный возраст тоже будет наш! А нищета еще впереди, если кто-то не видит что происходит в стране
Комментарий к новости:А мы против! В Мурманске прошёл митинг КПРФ
Александр Васильевич
23.09.18 21:21
в нынешних условиях рыба дешеветь не будет, не мутите воду, не обещайте людям того,чего не будет, так как предела цен на топочный мазут в России нет
Комментарий к новости:Рыба стоит дорого - это плохо. Но хорошо, что она вообще пока есть
Бывалый
22.09.18 18:19
Разобщённость в рыбной отрасли региона просматривается и в этом мероприятии, на которое не пришли представители правительства, минрыбсельхоза, рыбодобытчики. Все играют в свои игры, а не на регион и с
Комментарий к новости:Рыба стоит дорого - это плохо. Но хорошо, что она вообще пока есть
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Статус Брэда». Художественный фильм (18+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЗначительных изменений цен на моторное топливо в Мурманской области за прошедшую неделю не произошло-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 9 копеек, евро - на 39 копеек-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыПроцесс рассмотрения законопроект о пенсионном законодательстве во втором чтении пройдёт спокойно – Татьяна Голикова
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 116 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика