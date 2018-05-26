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Мурманская область. Арктика26.05.18 12:08

На Северном флоте завершаются практические занятия со слушателями Военной академии Генерального штаба ВС РФ

Сегодня на Северном флоте завершаются ежегодные практические занятия со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ).

Генералы, адмиралы и офицеры, проходящие обучение в ВАГШ ВС РФ, посетили сегодня музей Морской авиации Северного флота, где ознакомились, помимо основной экспозиции, с выставкой бронетехники от исторических экземпляров, восстановленных на Северном флоте, до современных образцов вооружения.

Затем на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Советского Союза Кузнецов» состоялось завершающее практическое занятие для слушателей ВАГШ ВС РФ. В ходе данного занятия обучаемые изучили боевые возможности авианесущего крейсера, а также опыт его применения в ходе решения задач по борьбе с международным терроризмом. С докладами перед слушателями выступали офицеры Северного флота – моряки, в т.ч. имеющие опыт дальних походов, лётчики и участники боевых действий.

Ранее со слушателями ВАГШ ВС РФ были проведены практические занятия на кораблях Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, подводных сил СФ, соединения ракетных кораблей, а также на базе воинских частей 45-й армии ВВС и ПВО СФ

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе данных занятий изучались боевые возможности объединенного стратегического командования Северного флота, а также систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей, авиации и противовоздушной обороны в соответствии с боевым предназначением.

Самым зрелищным эпизодом практических занятий слушателей ВАГШ ВС РФ на Северном флоте стал выход в море на ракетном крейсере «Маршал Устинов». В ходе морской части практических занятий слушатели Военной академии Генерального штаба ознакомились с элементами развертывания сил флота, совместного маневрирования надводных кораблей, взаимодействия с авиацией, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны флота и действиями сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море. Экипажами кораблей были выполнены боевые упражнения с применением практического вооружения – ракетные, артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы.

 

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