На Северном флоте завершилась экспедиция по поиску исторических объектов времён Великой Отечественной войны

В Кандалакшском районе Мурманской области завершилась совместная поисковая экспедиция военнослужащих Северного флота, представителей Русского географического общества и регионального поискового отряда «Верман».

С начала июня поисковики занимались обследованием участков местности, на которых проходили локальные бои времён Советско-Финской и Великой Отечественной войн. Особое внимание было уделено проведению исследований в районе таможенного поста «Салла», озер Кюлял и Кулуярви, хребта Колтанхариу и высоты Кейнувара.

В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата, с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта. В том числе были обнаружены и идентифицированы детали корпуса и элементы ходовой части советского танка БТ-7 и германского Т-ΙΙ, такие как: гусеницы, тормозная система, фрикционы и другие более мелкие элементы. Также найдены винтовки как советского, так и немецкого производства, патроны, каски, фляжки, топоры, лопатки и другие исторические артефакты.

Как сообщает пресс-служба СФ, все найденные исторические артефакты в дальнейшем будут переданы в Военно-морской музей Северного флота и его филиалы. Наиболее сохранившиеся образцы исторического вооружения планируется отправить на реставрацию.