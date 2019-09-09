На Северном флоте завершилась подготовка к отопительному сезону

На Северном флоте к отопительному периоду подготовлено 100% объектов казарменно-жилищного фонда и коммунального хозяйства. Как сообщил начальник филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России по Северному флоту Владимир Белевцев, «в отопительный период 2019-21020 гг. Северный флот обеспечит коммунальными услугами 145 жилых домов, более 2,6 тысячи объектов казарменно-жилищного фонда, для этого будет задействовано 199 котельных и 21 центральный тепловой пункт и более 800 километров сетей теплоснабжения».

За время подготовки к отопительному сезону военными коммунальщиками было выполнено техническое обслуживание основного оборудования теплогенерирующих объектов, проведены гидравлические испытания котельных агрегатов, тепловых сетей на прочность и плотность. Кроме того, завершены поставки топлива воинским частям Министерства обороны, расположенных в районах Крайнего Севера.

Как сообщает пресс-служба СФ, в филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Северному флоту создан аварийный запас трубной продукции, запорно-регулирующей арматуры и насосного оборудования.

В зоне ответственности Северного флота запущены в работу 8 котельных, подающие горячую воду на социально-значимые объекты. В связи с тёплой погодой по 191 котельной проводится мониторинг температуры наружного воздуха, для принятия решения о начале отопительного сезона.