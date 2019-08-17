На Северном флоте завершилось комплексное учение морской авиации. Оно продолжалось более недели в зоне ответственности Северного флота над акваторией Баренцева и Норвежского морей, а также над Кольским полуостровом.

В мероприятии были задействованы более 50 экипажей истребительной, бомбардировочной и противолодочной авиации на самолётах Ту-142, Ил-38, МиГ-31, Су-33 и Су-24, а также около 2 тысяч человек персонала наземных служб.

При выполнении поставленных задач в воздухе североморцы взаимодействовали с самолётами дальней, бомбардировочной и военно-транспортной авиации ВКС России.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе учения лётчики Северного флота завоевали господство в воздухе, провели учебные воздушные бои с выполнением стрельб по воздушным мишеням ракетами класса «воздух-воздух», выполнили полёты на поиск подводных лодок условного противника с постановкой гидроакустических буёв, поразили наземные объекты «противника», выполнив бомбометание на полигоне Лумбовский. Кроме этого, экипажи самолётов отработали над морем дозаправку топливом от воздушного танкера Ил-78.

За время проведения учения авиаторы-североморцы совершили более 100 самолётовылетов с аэродромов объединения ВВС и ПВО Северного флота и в общей сложности провели в воздухе более 300 часов.