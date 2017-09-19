На Северном флоте завершилось учение по защите арктической островной зоны России с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб

Сегодня с силами Северного флота, находящимися в районе архипелага Новосибирских островов, проведено учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных, зенитных и артиллерийских стрельб.

Были задействованы боевые корабли Северного флота, совершившие переход к архипелагу Новосибирских островов, и подразделения тактической группы СФ, базирующейся на острове Котельный.

В рамках учения расчёты берегового ракетного комплекса «Рубеж», развернутые на позициях на острове Котельный, выполнили залповую стрельбу двумя крылатыми ракетами «Термит» по морской мишени в море Лаптевых, расположенной на удалении около 50 км в ледовом районе.

Стрельбы по морским и воздушным целям условного противника также выполнил экипаж большого противолодочного корабля «Североморск». Его боевые расчёты отработали боевые упражнения зенитным ракетным комплексом «Кинжал», а также артиллерийскими комплексами АК-100 и АК-630.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, подводя итоги учения, отметил, что «успешное выполнение стрельб тактической группой, базирующейся на Новосибирских островах, и экипажем БПК «Североморск», ещё раз доказало, что мы способны достойно выполнять задачи по охране островной зоны и морского побережья России в Арктике».

Николай Евменов также подчеркнул, что «деятельность сил флота реализуется в строгом соответствии с принципами и нормами международного права в российском секторе Арктики и не направлена против третьих стран, интересы которых распространяются на часть акватории Северного Ледовитого океана».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году – с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути. На ряде архипелагов островов в арктической зоне сформирована самая современная и разветвлённая система освещения воздушной и надводной обстановки.