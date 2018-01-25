На Северном флоте завершился чемпионат Архангельского территориального гарнизона по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 12 команд, которые были разбиты на четыре группы. Игры проходили по круговой системе.

В матче за третье место встретились команды Центра подготовки младших специалистов ОУЦ ВМФ России и соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок. Бронзу завоевали футболисты Центра, выиграв со счётом 5:4.

В борьбе за первое место встретились сильнейшие соперники – Центр обеспечения управления Беломорской военно-морской базы и радиотехнический полк.

Чемпионами стала футбольная команда Центра обеспечения управления Беломорской военно-морской базы победившая со счетом 4:1.

Все победители и призеры были награждены медалями и грамотами.