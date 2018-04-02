На Северном флоте завершился чемпионат по боксу
В Североморске в спортивном комплексе «Богатырь» состоялись финальные поединки и торжественное закрытие чемпионата Северного флота по боксу, а также XXXII турнира имени Вадима Емельянова - знаменитого советского боксёра, мастера спорта международного класса, призера Олимпийских игр в Токио, который служил в строительных частях Северного флота.
В состязаниях приняли участие более 70 спортсменов, представляющие 13 команд основных объединений и соединений флота. Боксёры выступали в десяти весовых категориях. Самые лёгкие – до
Чемпионами в своих весовых категориях стали: Евгений Зеленов из команды «Армата» армейского корпуса (до
В командном первенстве, которое проходило в двух категориях среди соединений и воинских частей, а также объединений победу одержали сборные «Арбалет» и «Альбатрос».
Как сообщает пресс-служба СФ, за качественное и объективное судейство состязаний специальным призом был награждён ветеран спорта, судья всероссийской категории, мастер спорта СССР по боксу Владимир Алексейчиков, который на протяжении многих лет входит в состав судейской коллегии турнира имени Вадима Емельянова. Специальных призов также были удостоены боксёры Аршан Монгуш – «за лучшую технику», Николай Разеньков – «за волю к победе» и ряд судей.
Награды и грамоты победителям и призёрам вручил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин.