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Мурманская область. Арктика02.04.18 07:30

На Северном флоте завершился чемпионат по боксу

В Североморске в спортивном комплексе «Богатырь» состоялись финальные поединки и торжественное закрытие чемпионата Северного флота по боксу, а также XXXII турнира имени Вадима Емельянова - знаменитого советского боксёра, мастера спорта международного класса, призера Олимпийских игр в Токио, который служил в строительных частях Северного флота.

В состязаниях приняли участие более 70 спортсменов, представляющие 13 команд основных объединений и соединений флота. Боксёры выступали в десяти весовых категориях. Самые лёгкие – до 49 килограмм, самые тяжёлые - свыше 91 килограмм, в этой категории выступал и Вадим Емельянов.

Чемпионами в своих весовых категориях стали: Евгений Зеленов из команды «Армата» армейского корпуса (до 49 кг.), Сергей Карпейкин, представляющий команду «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил (до 52 кг.), Аржан Монгуш, выступающий за команду «Бастион» ракетно-артиллерийской бригады (до 56 кг.), морской пехотинец Александр Комаров из «Спутника» (до 60 кг.) и ещё один представитель «Арматы» Дархан Досанов (до 64 кг.). На верхнюю ступень пьедестала также взошли: Игорь Беляев (до 69 кг.) и Вадим Ощепков (до 75 кг.) из «Альбатроса», Константин Жук из команды «Арбалет» (до 81 кг.), Артур Сбитнев  (до 91 кг.) и Николай Разеньков (свыше 91 кг.), боксировавшие за сборную объединения ВВС и ПВО «Гроза».

В командном первенстве, которое проходило в двух категориях среди соединений и воинских частей, а также объединений победу одержали сборные «Арбалет» и «Альбатрос».

Как сообщает пресс-служба СФ, за качественное и объективное судейство состязаний специальным призом был награждён ветеран спорта, судья всероссийской категории, мастер спорта СССР по боксу Владимир Алексейчиков, который на протяжении многих лет входит в состав судейской коллегии турнира имени Вадима Емельянова. Специальных призов также были удостоены боксёры Аршан Монгуш – «за лучшую технику», Николай Разеньков – «за волю к победе» и ряд судей.

Награды и грамоты победителям и призёрам вручил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин.

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