На Северном флоте завершился чемпионат по боксу

В Североморске в спортивном комплексе «Богатырь» состоялись финальные поединки и торжественное закрытие чемпионата Северного флота по боксу, а также XXXII турнира имени Вадима Емельянова - знаменитого советского боксёра, мастера спорта международного класса, призера Олимпийских игр в Токио, который служил в строительных частях Северного флота.

В состязаниях приняли участие более 70 спортсменов, представляющие 13 команд основных объединений и соединений флота. Боксёры выступали в десяти весовых категориях. Самые лёгкие – до 49 килограмм , самые тяжёлые - свыше 91 килограмм , в этой категории выступал и Вадим Емельянов.

Чемпионами в своих весовых категориях стали: Евгений Зеленов из команды «Армата» армейского корпуса (до 49 кг .), Сергей Карпейкин, представляющий команду «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил (до 52 кг .), Аржан Монгуш, выступающий за команду «Бастион» ракетно-артиллерийской бригады (до 56 кг .), морской пехотинец Александр Комаров из «Спутника» (до 60 кг .) и ещё один представитель «Арматы» Дархан Досанов (до 64 кг .). На верхнюю ступень пьедестала также взошли: Игорь Беляев (до 69 кг .) и Вадим Ощепков (до 75 кг .) из «Альбатроса», Константин Жук из команды «Арбалет» (до 81 кг .), Артур Сбитнев (до 91 кг .) и Николай Разеньков (свыше 91 кг .), боксировавшие за сборную объединения ВВС и ПВО «Гроза».

В командном первенстве, которое проходило в двух категориях среди соединений и воинских частей, а также объединений победу одержали сборные «Арбалет» и «Альбатрос».

Как сообщает пресс-служба СФ, за качественное и объективное судейство состязаний специальным призом был награждён ветеран спорта, судья всероссийской категории, мастер спорта СССР по боксу Владимир Алексейчиков, который на протяжении многих лет входит в состав судейской коллегии турнира имени Вадима Емельянова. Специальных призов также были удостоены боксёры Аршан Монгуш – «за лучшую технику», Николай Разеньков – «за волю к победе» и ряд судей.

Награды и грамоты победителям и призёрам вручил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин.