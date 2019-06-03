На Северном флоте завершился первый чемпионат по самбо и дзюдо
В Североморске в спортивном комплексе «Старт» состоялось торжественное закрытие первого чемпионата Северного флота по самбо и дзюдо. Закрытие состязаний 2 июня провёл командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поблагодарил участников чемпионата за интересные поединки и проявленную волю к победе, а также вручил награды и грамоты победителям и призёрам.
В торжественной церемонии закрытия принял участие президент Федерации дзюдо Мурманской области Ринат Назмутдинов.
В состязаниях приняли участие 46 спортсменов, представляющие 8 команд основных объединений и соединений флота. Участники чемпионата выступали в восьми весовых категориях. Самые лёгкие – до
Чемпионами по самбо в своих весовых категориях стали: Сергей Чистяков из команды «Гроза» армии ВВС и ПВО (до
Как сообщает пресс-служба СФ, в командном зачёте на первом месте - команда «Гроза» армии ВВС и ПВО, второе место - за командной «Армата» армейского корпуса, на третьем месте - «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.
Чемпионами по дзюдо в своих весовых категориях стали: Ахмед Мусаев, представляющий команду армии ВВС и ПВО (до
В командном зачете на первом месте команда «Пехотинец» армейского корпуса, второе за командной «Ресурс», на третьем месте «Ураган» дивизии ракетных кораблей.