На Северном флоте завершился первый чемпионат по самбо и дзюдо

В Североморске в спортивном комплексе «Старт» состоялось торжественное закрытие первого чемпионата Северного флота по самбо и дзюдо. Закрытие состязаний 2 июня провёл командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поблагодарил участников чемпионата за интересные поединки и проявленную волю к победе, а также вручил награды и грамоты победителям и призёрам.

В торжественной церемонии закрытия принял участие президент Федерации дзюдо Мурманской области Ринат Назмутдинов.

В состязаниях приняли участие 46 спортсменов, представляющие 8 команд основных объединений и соединений флота. Участники чемпионата выступали в восьми весовых категориях. Самые лёгкие – до 52 килограмм , самые тяжёлые - свыше 100 килограмм .

Чемпионами по самбо в своих весовых категориях стали: Сергей Чистяков из команды «Гроза» армии ВВС и ПВО (до 52 кг .), Анатолий Печенкин из команды центра материально-технического обеспечения «Ресурс» (до 57 кг .), Ахмед Джахпаров из команды «Ураган» дивизии ракетных кораблей (до 62 кг .), Дмитрий Сироокий из центра материально-технического обеспечения (до 68 кг .), Руслан Магомедгазиев из команды «Барс» (до 74 кг .), Илья Горбунов из армейского корпуса (до 82 кг .), Револь Сахаутдинов из команды армии ВВС и ПВО (до 90 кг .), Руслан Багавдинов из команды «Барс» (до 100 кг .) и Кирилл Пшеницын из команды ВВС и ПВО (свыше 100 кг .).

Как сообщает пресс-служба СФ, в командном зачёте на первом месте - команда «Гроза» армии ВВС и ПВО, второе место - за командной «Армата» армейского корпуса, на третьем месте - «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

Чемпионами по дзюдо в своих весовых категориях стали: Ахмед Мусаев, представляющий команду армии ВВС и ПВО (до 60 кг .), Марат Нуртдинов из команды «Гроза» (до 66 кг .), Богдан Охотников из команды «Тайфун» (до 73 кг .), Артем Колодин из Кольской флотилии разнородных сил (до 81 кг .), Павел Яшин из подводных сил (до 90 кг .), Гаджимагомед Сулейманов, представитель команды подводных сил (до 100 кг .) и Кирилл Пшеницын из команды армии ВВС и ПВО (свыше 100 кг .),

В командном зачете на первом месте команда «Пехотинец» армейского корпуса, второе за командной «Ресурс», на третьем месте «Ураган» дивизии ракетных кораблей.