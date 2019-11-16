На Северном флоте завершился сбор с руководящим составом войск РЭБ Вооруженных Сил России

В главной базе Северного флота церемонией награждения офицеров и подведением итогов завершился специальный сбор с руководящим составом войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сбор проходил под руководством начальника войск РЭБ ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ласточкина. В мероприятии приняли участие должностные лица управления начальника войск РЭБ ВС РФ, начальники служб РЭБ главных штабов видов Вооруженных Сил, штабов военных округов и родов войск, а также ряда главных управлений Минобороны России.

С участниками мероприятия были проведены методические и показные занятия по изучению средств РЭБ Военно-Морского Флота России, а также по организации специальной подготовки подразделений РЭБ. Показные тренировки и учения были проведены на боевых кораблях и атомных подводных лодках.

Как сообщает пресс-служба СФ, на борту флагмана Северного флота — тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» — прошло корабельное учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника с комплексным применением зенитных огневых средств РЭБ. В ходе практических действий были показаны работа комплексов постановки ложных целей ПК-2, пассивных помех ближнего рубежа ПК-10 и автоматизированный комплекс РЭБ «Кантата».

В ходе сбора специалисты РЭБ обсудили перспективные формы и способы боевого применения воинских частей РЭБ и подвели итоги деятельности войск РЭБ за год.