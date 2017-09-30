На Северном флоте завершился учебно-методический сбор с военными психологами

Преодолением психологической полосы препятствий, оборудованной на учебной базе отдельного морского инженерного батальона, завершился двухдневный сбор с военными психологами Северного флота. В нём приняли участие около 70 военнослужащих и гражданских специалистов по психологической работе соединений и объединений флота.

Сбор был направлен на совершенствование знаний и практических навыков военных психологов. Теоретические занятия сочетались с тренингами и тренировками, в ходе которых участники и участницы сбора не только проверяли и совершенствовали свои профессиональные навыки, но и попытались встать на место военнослужащих в различных экстремальных ситуациях, таких как заделывание пробоин при поступлении воды в отсек на учебном тренажёре комплекса по борьбе за живучесть подводной лодки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военные психологи разбирали стрессовые ситуации, возникающие у военнослужащих при ведении боевых действий на суше и на море, при авариях и боевых повреждениях на кораблях и подводных лодках. Изучали и отрабатывали методики оказания психологической помощи военнослужащим, испытавшим сильное душевное волнение, и способы психологической подготовки военнослужащих к выполнению поставленных задач.