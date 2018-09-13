На Северном проезде появится новая спортплощадка

В районе дома № 12 по Северному проезду подходит к концу строительство очередной спортивной площадки. Открытие запланировано на октябрь текущего года.

– На объекте будет несколько тренажёров, а для детей помладше появятся карусели и горки, – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода.

В настоящий момент территория будущей зоны отдыха заасфальтирована. Этого требовала технология, нужно было успеть до наступления заморозков. По словам подрядчика, основной фронт работы выполнен, строительство идет с опережением графика.

Учитывая большой интерес мурманчан к занятию спортом и активному отдыху, городскими властями активно реализуются проекты по улучшению досуга и укреплению здоровья северян самого разного возраста.

– За несколько последних лет в Мурманске отремонтировано, реконструировано и установлено более 115 новых площадок, - отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин. - Практика показывает, что они никогда не пустуют, поэтому работа в этом направлении должна быть продолжена.