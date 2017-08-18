На Северном рыбопромысловом бассейне количество заявок на инвестквоты для строительства рыболовецких судов превысит предложение

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков на вчерашней пресс-конференции, посвященной проведению Международного рыбопромышленного форума, которая прошла в Москве.

«Точное количество заявок на инвестквоты мы сообщим в декабре, когда закончится их сбор, – сказал глава Росрыболовства. – Но уже сейчас можно оценить их число. На Северном бассейне точно нужно будет проводить аукцион на понижение по инвестиционным квотам, как по рыбопромысловым судам, так и возможно по рыбообрабатывающим фабрикам. Интерес к строительству судов очень большой, есть проекты, которые уже реализуются. Например, три рыбопромысловых судна строятся в Калининграде, есть другой заказ на серию судов и уже началось строительство на Выборгском заводе. Ещё ряд контрактов находится в стадии обсуждения, в сумме эти контракты подразумевают строительство порядка 40 рыбопромысловых судов».