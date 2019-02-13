На северном склоне горы Айкуайвенчорр проведут принудительный спуск лавин

13 февраля с 17.00 до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов влавиноопасной зоне D, расположенной на территории Горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» (северный склон горы Айкуайвенчорр). В опасную зону попадают маршруты №№ 22 и 23.

Спасатели напоминают, что с целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне!

Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений (город Кировск): МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.