Мурманская область. Арктика13.02.19 13:51
На северном склоне горы Айкуайвенчорр проведут принудительный спуск лавин
13 февраля с 17.00 до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов влавиноопасной зоне D, расположенной на территории Горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» (северный склон горы Айкуайвенчорр). В опасную зону попадают маршруты №№ 22 и 23.
Спасатели напоминают, что с целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне!
Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений (город Кировск): МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.
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