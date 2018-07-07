На северном склоне горы Айкуайвенчорр ведутся взрывные работы

С 9 по 13 июля с 10.00 до 18.00 в Хибинах на северном склоне горы Айкуайвенчорр (территория горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр») планируется проведение взрывных работ, связанных с планировкой трасс горнолыжного комплекса (горизонт + 818 м ).

С целью обеспечения личной безопасности населения и гостей города Кировска (туристов) рекомендуется исключить нахождение в опасных зонах проведения взрывных работ. Особое внимание необходимо уделить обеспечению контроля места нахождения несовершеннолетних детей!

Телефоны поисково-спасательного подразделения МЧС России (город Кировск) 8 (815-31) 5-88-95 и ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.