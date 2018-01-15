На Северный флот поступят модернизированные вертолёты Ка-27М

Холдинг «Вертолёты России» завершил процедуру передачи представителям Военно-морского флота России партии вертолётов Ка-27М. Серийная модернизация машин идет на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

Первый из переданных вертолётов уже направлен к месту постоянной дислокации на Балтийский флот. Кроме того, Ка-27М отправятся на Тихоокеанский и Северный флоты.

Работы по модернизации Ка-27М проходят в рамках государственного оборонного заказа. На новой версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолёты.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, многоцелевые вертолёты типа Ка-27 различных модификаций находятся в вертолетных подразделений морской авиации ВМФ.