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Мурманская область. Арктика03.08.17 06:25

На Северный флот прибыла делегация военнослужащих Великобритании

На Северный флот вчера прибыла британская делегация во главе с заместителем военного атташе по вопросам обороны – военно-морским атташе при посольстве Великобритании в Российской Федерации капитаном 1 ранга Кристофером Джоном Коннолли. За время пребывания в Заполярье британцы планируют посетить могилы английских, канадских и советских лётчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны.

В Североморском доме офицеров прошла неофициальная встреча заместителя командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолия Минакова с представителями британской делегации. Контр-адмирал Анатолий Минаков отметил, что «Северный флот и Минобороны России особое внимание уделяют военно-исторической работе, направленной на сохранение памяти о героическом подвиге воинов, спасших мир от фашизма». Представитель Северного флота также подчеркнул, «что памятные мероприятия с участием делегаций от стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, стали доброй традицией, которая поддерживается в течение многих лет и способствует лучшему взаимопониманию стран и народов, объединённых общей историей».

Затем на мемориальном кладбище главной базы Северного флота города Североморска состоялась церемония возложения венков и цветов к могилам английских и канадских лётчиков, погибших на Кольском Севере в годы Второй мировой войны, и защитников советского Заполярья.

На церемонии также присутствовали военнослужащие Североморского гарнизона, воспитанники Североморского клуба юных моряков и члены Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, представители делегации Великобритании за время пребывания на Северном флоте возложат венки и цветы к могилам соотечественников на воинских мемориальных кладбищах Первой и Второй мировых войн в городе-герое Мурманск, а также отдадут дань памяти павшим у мемориалов «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и рубки атомной подводной лодки «Курск».

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