На Северный флот прибыли новобранцы

В главную базу Северного флота Североморск прибыла первая команда новобранцев. В пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления флота 22 молодым людям, призванным из населенных пунктов Мурманской области, предстоит пройти приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности к военной службе.

После прохождения комиссии новобранцы будут распределены в береговые части флота - мотострелковые подразделения, на авиационно-технические базы, в части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Самые здоровые и подготовленные призывники могут попасть служить в морскую пехоту.

В пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления Северного флота, через который проходят все призывники, созданы все условия для размещения, удовлетворения насущных потребностей и первичного военного обучения личного состава. Питание организовано по принципу шведского стола с выбором блюд, в ротных помещениях функционируют комнаты отдыха, чайные, спортивные уголки и душевые кабинки.

Всего в ходе осеннего призыва Северный флот пополнят более 2500 военнослужащих, сообщает пресс-служба СФ.