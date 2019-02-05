На Северо-Западе цены на скумбрию увеличилась на 0,8%, на атлантическую сельдь – на 5,6%

По данным мониторинга Росрыболовства, с 28 января по 4 февраля текущего года в оптовом сегменте внутреннего рынка цены на мороженую рыбу сохранили ранее сформированные тенденции.

На Северо-Западе страны стоимость трески и пикши не изменилась по сравнению с предыдущим периодом и составила 298 и 207 рублей за килограмм соответственно. Под влиянием роста закупок переработчиками цена на скумбрию увеличилась на 0,8%, до 126 рублей за килограмм, на атлантическую сельдь – на 5,6%, до 75 рублей за килограмм.

Розничные цены сохраняют стабильность: в период с 22 по 28 января средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную не изменился.