На северо-западе и в центральных регионах России снижаются оптовые цены на сельдь и скумбрию

За последнюю неделю июля, с 24 по 30 июля, динамика оптовых цен на рыбную продукцию на внутреннем рынке страны была разнонаправленной.

На северо-западе страны отмечено укрепление цен на пикшу за счёт активного замещения более дорогой трески. Цена трески находится на уровне прошлой недели – 182 руб./кг (с начала года стоимость упала на 7%), пикша прибавила в цене на 1,3% за предыдущие семь дней – до 160 руб./кг. Скумбрия и сельдь продолжили дешеветь в условиях нереализованных прошлогодних запасов и поступления рыбы нового вылова. Так, цена скумбрии за неделю упала на 2,1% – до 95 руб./кг (с начала года снижение составило 13,6%), сельдь подешевела на 7,7% – до 60 руб./кг (с начала года стоимость сократилась на 39%).

В период с 18 по 24 июля розничные цены на рыбу мороженую неразделанную не изменились. В сравнении с началом года, средний уровень потребительских цен остается на 0,7% выше.