На северо-западе Мурманской области ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег.

Завтра, 22 марта, будет облачная c прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью северо-западный умеренный, днём юго-западный умеренный, на северо-западе сильный. Температура воздуха ночью -3-8º, при прояснении -13-18º, днём от -3 до +2°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

22 марта в период с 2 до 6 часов на юге Гренландского моря, на севере побережья Норвегии и на западе Баренцева моря ожидается опасное волнение 8-9 м. Сохранится до 12-15 часов.