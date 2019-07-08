На Северо-Западе отмечается снижение цен на пикшу и сельдь

По данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 1 по 7 июля, цены в оптовом сегменте внутреннего рынка мороженой рыбы сохранили курс на понижение.

На Северо-Западе увеличение объёмов предложения и динамика товарных запасов способствовали снижению цен на пикшу и сельдь – на 0,9% и 2,2%, до 210 рублей и 90 рублей соответственно. Цены на другой популярный ассортимент сохранились на уровне предыдущего периода.

В период с 25 июня по 1 июля средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,1%.