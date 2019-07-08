Мурманская область. Арктика08.07.19 11:27
На Северо-Западе отмечается снижение цен на пикшу и сельдь
По данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 1 по 7 июля, цены в оптовом сегменте внутреннего рынка мороженой рыбы сохранили курс на понижение.
На Северо-Западе увеличение объёмов предложения и динамика товарных запасов способствовали снижению цен на пикшу и сельдь – на 0,9% и 2,2%, до 210 рублей и 90 рублей соответственно. Цены на другой популярный ассортимент сохранились на уровне предыдущего периода.
В период с 25 июня по 1 июля средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,1%.
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