На Северо-Западе подешевел популярный ассортимент морожено рыбы

По данным мониторинга Росрыболовства, с 12 по 18 августа цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны сохраняли, в основном, тенденцию к снижению.

На Северо-Западе на прошедшей неделе дешевел популярный ассортимент морожено рыбы, что обусловлено как слабым внутренним и экспортным спросом, так и увеличением объёмов поставок свежей рыбы на фоне высокого уровня запасов продукции, произведенной ранее. Стоимость скумбрии и атлантической сельди понизилась ещё на 2,4% и 4,1%, до 120 рублей и 70 рублей за килограмм. Подешевели пикша и треска – на 1% и 0,8%, до 208 рублей и 248 рублей за килограмм соответственно.

В период с 6 по 12 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,4%.