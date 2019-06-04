На Северо-Западе продолжает дешеветь атлантическая треска

По данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 27 мая по 2 июня, цены в оптовом сегменте внутреннего рынка мороженой рыбы демонстрировали, в основном, положительную динамику.

На Северо-Западе наблюдается ранее сформированная тенденция. В условиях укрепления курса рубля и нарастающего предложения дешевеет атлантическая треска, её стоимость снизилась ещё на 1,2% – до 250 рублей за килограмм.

В то же время под влиянием активного спроса сохранилась положительная динамика цен на скумбрию и сельдь. Скумбрия за неделю выросла в цене на 1,3%, до 157 рублей, атлантическая сельдь – на 1,1%, до 95 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент сохранились на уровне предыдущего периода.

С 27 мая по 2 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,5%.