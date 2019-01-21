На Северо-Западе страны на прошедшей неделе цены на популярный ассортимент мороженой рыбы были стабильны

По данным мониторинга Росрыболовства, за прошедшую неделю – с 14 по 20 января – в оптовом сегменте российского рынка цены на мороженую рыбу демонстрировали разнонаправленные тенденции.

На Северо-Западе страны цены на популярный ассортимент мороженой рыбы были стабильны: стоимость трески сохранилась на уровне 298 рублей, пикши – 210 рублей, скумбрии – 125 рублей, сельди атлантической – 70 рублей.

Под влиянием уменьшения отпускных цен в регионах промысла подешевел минтай – на 2,5%, до 117 рублей за килограмм. Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились. Атлантическая сельдь стоит 73 рубля, мойва – 50 рублей за килограмм.

Средний уровень потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу в период с 10 по 14 января увеличился на 0,1%.